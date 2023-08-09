Журналисты телеканала CNN показали в эфире кадры "мрачной, изматывающей" работы украинских военнослужащих, выносящих тела убитых с поля боя.
Репортёр Ник Пейтон Уолш прокомментировал кадры с останками, заметив, что тело одного из солдат почти вплавилось в землю, а находят их часто по ужасному запаху разложения.
Журналисты добавили, что из-за жары трупы быстрее разлагаются и от вони не спасают даже маски.
Один из членов "похоронной команды" рассказал, что им приходится отключать мозг, чтобы работать, но потом они чувствуют себя плохо.
На кадрах военные также проходят мимо разбитой бронетехники НАТО.
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