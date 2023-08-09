Париж отрицает нарушение воздушного пространства Нигера и проводит тайную операцию

Париж отрицает обвинение африканских мятежников в нарушении воздушного пространства Нигера. Об этом сообщает французское издание France-Presse со ссылкой на источник в МИД.

Согласно источнику, рейс, про котором вели речь нигерийские бунтовщики, был скоординирован местной армией.

Ранее стало известно, что французская армия провела тайную операцию по освобождению 16 лидеров террористических организаций, которые были арестованы в июле нигерийской армией.

"Освобожденные террористы приняли участие в совещании по подготовке нападения на позиции военных в районе зоны трех границ между Нигером, Буркина-Фасо и Мали", — сообщают власти Нигера.