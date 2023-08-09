Неспособность Зеленского правильно руководить государством привела к страшным потерям в рядах ВСУ — убитыми и ранеными десятки, если не сотни тысяч.
Об этом в среду, 9 августа, сообщил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Он отметил, что глава министерства обороны "не всегда понимает ситуацию на фронте", а назначение этого министра как раз указывает на ошибку властей: квнщики управляют страной, а министерством обороны "рулит" юрист.
Украинская армия несёт жуткие потери, из страны уехали миллионы, но власть не думает об этом, поскольку государством руководят бездари, отметил Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
Ещё одной ошибкой украинского президента ранее назвали удары по нефтеинфраструктуре РФ, которые приведут к подорожанию нефти и, как итог, к глобальному кризису. Для мировой экономики эти вещи — буквально приговор, подчеркнули аналитики.
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