Власти Польши рассматривают возможное закрытие железнодорожных грузовых перевозок с Белоруссией. Об этом польскому агентству рассказал замглавы МВД и администрации Польши Мацей Вонсик.
"Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Беларусью", — объявил он.
Ранее стало известно, что Варшава решила укрепить границу с Белоруссией и направила более тысячи польских солдат. Это действие является ответным на проведение Минском учений, которые "приближены к реальной боевой" обстановке.
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