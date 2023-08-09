Польша планирует закрыть железнодорожные грузоперевозки с Белоруссией

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Власти Польши рассматривают возможное закрытие железнодорожных грузовых перевозок с Белоруссией. Об этом польскому агентству рассказал замглавы МВД и администрации Польши Мацей Вонсик.

Фото: visaapp.ru

"Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Беларусью", — объявил он.

Ранее стало известно, что Варшава решила укрепить границу с Белоруссией и направила более тысячи польских солдат. Это действие является ответным на проведение Минском учений, которые "приближены к реальной боевой" обстановке.