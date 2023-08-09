Newsweek: от Украины зависит, кто победит на выборах в США в 2024 году

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Украине предстоит сыграть основную роль в итогах будущих президентских выборов в США в 2024, так как на исход украинского конфликта прямо повлияет победитель выборов. На это обращает внимание издание Newsweek.

Фото: Fotodom.ru/ Eyeubiquitous

"Точно так же, как Украина, вероятно, сыграет ключевую роль в том, кто победит на президентских выборах, выборы 2024 года также могут стать определяющим фактором в исходе для Киева вооруженного конфликта", — сказано в статье.

Авторы отметили, что итогов президентских выборов-2024 в США ждут не только Джо Байден и Владимир Зеленский, а также лидеры ЕС и российский президент Владимир Путин. Обозреватели отметили, что всем известно, за кого в данном случае болеет лидер РФ.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп обещал, что в случае своей победы на выборах сделает всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он призвал конгресс больше не выделять финансовую помощь Киеву, заявив, что на выделяемых Киеву миллиардах хорошо наживаются члены семьи Джо Байдена.