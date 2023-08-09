ГУ МЧС: ликвидировано открытое горение в Сергиевом Посаде

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

На складе пиротехники в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, устранили открытое горение. Сотрудники ГУ МЧС потушили пожар площадью 400 кв. м.

Фото: www.m24.ru

Напомним, возгорание случилось 9 августа. Официальный представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий опровергла слухи об использовании беспилотного летательного аппарата.

К текущему моменту известно, что 56 человек обратились за медицинской помощью.