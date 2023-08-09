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ГУ МЧС: ликвидировано открытое горение в Сергиевом Посаде

0:33
Мир

На складе пиротехники в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, устранили открытое горение. Сотрудники ГУ МЧС потушили пожар площадью 400 кв. м.

ГУ МЧС: ликвидировано открытое горение в Сергиевом Посаде
Фото: www.m24.ru

Напомним, возгорание случилось 9 августа. Официальный представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий опровергла слухи об использовании беспилотного летательного аппарата.

К текущему моменту известно, что 56 человек обратились за медицинской помощью.

 

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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