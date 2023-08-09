На складе пиротехники в Сергиевом Посаде, где произошёл взрыв, устранили открытое горение. Сотрудники ГУ МЧС потушили пожар площадью 400 кв. м.
Напомним, возгорание случилось 9 августа. Официальный представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий опровергла слухи об использовании беспилотного летательного аппарата.
К текущему моменту известно, что 56 человек обратились за медицинской помощью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.