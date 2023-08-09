В Иране возобновило работу посольство Саудовской Аравии после семи лет разрыва дипотношений

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На территории Ирана официально начало работать посольство Саудовской Аравии. Ведомство стояло без дела семь лет, когда два государства разорвали дипломатические отношения. Информацию передаёт IRNA.

Фото: daily.hse.ru

"Посольство Саудовской Аравии 6 августа, в воскресенье, официально возобновило свою работу в иранской столице".

Ранее, 10 апреля, стало известно о согласованном назначении послов Ирана и Саудовской Аравии.