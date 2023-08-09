В Казахстане пользователи Яндекса столкнулись с проблемой получения доступа к сервису

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили, почему пользователи столкнулись с проблемой получения доступа к российскому сервису Яндекс. Об этом написали местное издание Tengrinews.kz, со ссылкой на ведомство.

Фото: kod.ru

Согласно материалу, Казахстан приостановил работу местного домена yandex.kz. Также в ведомстве потребовали объяснение по поводу «взаимодействия с российскими правоохранительными и специальными органами».

В пресс-центре компании заявили, что власти РФ не получают данных о поездках вне страны.

«С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана», — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что власти Казахстана требуют сведения о центрах обработки данных и мерах защиты персональной информации граждан.

Ранее стало известно, что правительство Грузии проводит проверку сервиса такси "Яндекс Go".