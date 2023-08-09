Гипотетический уход с поста президента РФ Владимира Путина не означает ничего хорошего украинцам.
К власти вместо него может прийти ещё более жёсткий политик, заявил украинский политолог Константин Бондаренко.
"Путин в данной ситуации — это еще лайт-версия того, что может быть с Россией, с российским руководством. Физическое устранение Путина, смерть Путина, биологическая смерть или переворот ничего не дадут, не изменят, я абсолютно с этим согласен", — в эфире видеоблога Власть vs Влащенко сказал эксперт.
По его словам, структура власти в РФ такова, что уход Владимира Путина приведет к тому, что будет абсолютно новое лицо, которое может быть "ещё похлеще". Соответственно, в этой ситуации речь не идет о личности, возможно, речь идёт о коллективном руководстве России, подытожил Бондаренко.
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