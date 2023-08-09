В Грузии будет проведена проверка сервиса такси "Яндекс Go"

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Грузия решила проверить законность обработки персональных данных пользователей в приложении такси "Яндекс Go". Заявление было опубликовано на сайте службы защиты персональных данных.

Фото: Fotodom. ru

Согласно документу, проверка была инициирована "высоким общественным интересом" и "информацией, распространенной в СМИ". Также сказано, чтобы пользователи проверяли сведения о том, к каким данным на их устройствах у приложения сервиса будет доступ.

Ранее, правительство Финляндии запретило международному сервису такси "Yango", который принадлежит Яндексу, передавать данные клиентов в Россию. Такое же решение следом было принято и в Норвегии.

Пресс-служба компании объяснила, что персональные данные не предоставляются российским правоохранителям.