Китай неодобрительно прокомментировал визит экс-премьера Японии Асо на Тайвань

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Правительство КНР осудило пребывание бывшего премьер-министра Японии Таро Асо на территории Тайваня. МИД Китая назвал поступки японского политика безответственными и нерассудительными.

Фото: rti.org.

"Это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и дух четырех политических документов между Китаем и Японией и попирает основные нормы, регулирующие международные отношения".

Китай стремится к "полному воссоединения Родины", однако этого сложно добиться, если представители других стран будут лезть в их внутриполитические дела.

Напомним, бывший премьер-министр Таро Асо в период с 7 по 9 августа находится с рабочей поездкой в Тайване, цель которой встретиться с высокопоставленными лицами острова. Японский политик уже успел поговорить с главой администрации острова Цай Инвэнь, замглавы местной администрации Лай Циндэ и руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У.