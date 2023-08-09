В планах Польши и Латвии — оккупация земель Западной Украины. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный полагает, что, скорее всего, именно так будет развиваться украинский конфликт, но признался, что боится такого варианта.
"На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине, которого я и другие эксперты боятся больше всего, заключается в том, что Польша и Латвия войдут на территорию Западной Украины", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Полковник считает, что ничего не мешает Польше и Латвии создать на территории Западной Украины своеобразный анклав, который будет простираться вглубь страны более чем на 300 км, для этого польским и литовским военным достаточно будет пройти со своей стороны порядка 80 км. Именно здесь когда-то находились земли Речи Посполитой, напомнил офицер.
Сейчас же Украина находится на грани существования, а украинский кризис достиг своей наивысшей точки, добавил Макгрегор.
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