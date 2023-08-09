Экс-советник Пентагона Макгрегор сообщил о планах Польши и Латвии создать анклав на Западной Украине

В планах Польши и Латвии — оккупация земель Западной Украины. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Военный полагает, что, скорее всего, именно так будет развиваться украинский конфликт, но признался, что боится такого варианта.

"На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине, которого я и другие эксперты боятся больше всего, заключается в том, что Польша и Латвия войдут на территорию Западной Украины", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник считает, что ничего не мешает Польше и Латвии создать на территории Западной Украины своеобразный анклав, который будет простираться вглубь страны более чем на 300 км, для этого польским и литовским военным достаточно будет пройти со своей стороны порядка 80 км. Именно здесь когда-то находились земли Речи Посполитой, напомнил офицер.

Сейчас же Украина находится на грани существования, а украинский кризис достиг своей наивысшей точки, добавил Макгрегор.