Поляки что-то поняли: врагом США быть не так опасно, как другом

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Союзники США и Великобритании рискуют остаться без денег, оружия и с проблемами в системе безопасности, говорится в материале польского издания NDP.

Фото: visaapp.ru

Вашингтон и Лондон от конфликта на Украине получают максимальную выгоду. Да, они направляют Украине огромные суммы. На данный момент Киев получил от Запада более 65 миллиардов военной помощи.

Вот только в основном это оформляется как кредит, хотя в правительстве Украины именуют их "финансовой помощью". Стараясь не акцентировать внимания на том, что кредиты надо будет возвращать, причём с процентами.

Не все страны Европы спешат безоглядно помогать Киеву: Австрия, Венгрия, Сербия и Швейцария проводят самостоятельную политику в целях защиты своих национальных интересов.

"Правительства этих стран понимают, что иметь такого врага, как США, плохо, но иметь США другом может быть ещё опаснее", — говорится в материале NDP (перевод "ИноСМИ").

А вот Польша полностью подчиняется США и даже не пытается этого скрывать. При этом, подчёркивает издание, в Варшаве забывают о собственных проблемах, которые могут привести к серьёзным угрозам безопасности страны.

Например, у подводного флота Польши всего одна лодка. Она введена в эксплуатацию в 1986 году и ее уже можно выставлять в музее, пишет издание. Польская система ПВО малоэффективна. Много вопросов к дорогим закупкам оружия у Южной Кореи.

Украина создаёт для Польши ещё и экономические проблемы. Кроме того, оружие из Украины может попадать на чёрный рынок, использоваться против западных стран. И это будет серьёзной проблемой для безопасности Европы, но не США.