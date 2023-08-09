Союзники США и Великобритании рискуют остаться без денег, оружия и с проблемами в системе безопасности, говорится в материале польского издания NDP.
Вашингтон и Лондон от конфликта на Украине получают максимальную выгоду. Да, они направляют Украине огромные суммы. На данный момент Киев получил от Запада более 65 миллиардов военной помощи.
Вот только в основном это оформляется как кредит, хотя в правительстве Украины именуют их "финансовой помощью". Стараясь не акцентировать внимания на том, что кредиты надо будет возвращать, причём с процентами.
Не все страны Европы спешат безоглядно помогать Киеву: Австрия, Венгрия, Сербия и Швейцария проводят самостоятельную политику в целях защиты своих национальных интересов.
"Правительства этих стран понимают, что иметь такого врага, как США, плохо, но иметь США другом может быть ещё опаснее", — говорится в материале NDP (перевод "ИноСМИ").
А вот Польша полностью подчиняется США и даже не пытается этого скрывать. При этом, подчёркивает издание, в Варшаве забывают о собственных проблемах, которые могут привести к серьёзным угрозам безопасности страны.
Например, у подводного флота Польши всего одна лодка. Она введена в эксплуатацию в 1986 году и ее уже можно выставлять в музее, пишет издание. Польская система ПВО малоэффективна. Много вопросов к дорогим закупкам оружия у Южной Кореи.
Украина создаёт для Польши ещё и экономические проблемы. Кроме того, оружие из Украины может попадать на чёрный рынок, использоваться против западных стран. И это будет серьёзной проблемой для безопасности Европы, но не США.
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