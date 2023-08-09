Президент Сирии Асад: встреча с Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара

Переговоры между Турцией и Сирией не состоятся, если войска Анкары будут находиться на территории Республики. Таково заявление президента ближневосточной страны Башара Асада.

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"Встреча с [президентом Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом не состоится на условиях, которые выдвигает Анкара <…> Вступление в переговоры с ним [Эрдоганом] в нынешней ситуации будет означать признание турецкой оккупации северных районов Сирии".

Более того, лидер Сирии причислил Турцию к приверженцам террористических группировок во время конфликта 2011 года. Администрация Анкары, по словам политика, "несет ответственность за действия бандформирований против мирного населения".

Напомним, ранее глава МИД и по делам эмигрантов арабской республики Фейсал Микдад попросил турецкое правительство вывести все войска из сирийской территории. Нормализация отношений с Анкарой невозможна, пока в северных районах Дамаска продолжаются оккупационные работы.