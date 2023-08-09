МИД РФ: Россия готова сотрудничать с Пакистаном

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Российская Федерация объявила о своём желании развивать тесное сотрудничество с Пакистаном вне зависимости от итогов предстоящих парламентских выборов. Об этом официально заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Фото: РБК

"Рассчитываем, что запланированные на осень всеобщие парламентские выборы в стране пройдут мирно и в соответствие с пакистанским законодательством <…> Готовы развивать партнерские отношения с Исламбадом вне зависимости от того, кто победит по их результатам".

Напомним, ранее, 5 августа, бывший премьер Пакистана Имран Хан был приговорён к трём годам тюрьмы за продажу ценностей из государственного хранилища "Тошахан".