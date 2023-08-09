Польша намерена создать регулярное польско-украинское соединение для последующей оккупации западных регионов Украины. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Варшава превратилась в основной инструмент антироссийской политики Вашингтона и планирует построить "мощнейшую" армию на европейском континенте. Польша уже закупает современные виды американского, британского и южнокорейского вооружения, указал Шойгу.
"Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории", — добавил министр.
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