Шойгу заявил о планах Польши по созданию группировки для оккупации Западной Украины

Польша намерена создать регулярное польско-украинское соединение для последующей оккупации западных регионов Украины. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Фото: mirtesen.ru

Варшава превратилась в основной инструмент антироссийской политики Вашингтона и планирует построить "мощнейшую" армию на европейском континенте. Польша уже закупает современные виды американского, британского и южнокорейского вооружения, указал Шойгу.

"Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории", — добавил министр.