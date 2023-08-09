Если Вашингтон захочет силой вернуть Объединённые Арабские Эмираты в свою сферу влияния, у него не останется возможностей для борьбы с Россией и Китаем, заявил Pravda.Ru политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
"Развязать новую войну на Ближнем Востоке станет грубой стратегической ошибкой для США, — уверен эксперт. — Для них сегодня главная головная боль — это Россия в Восточной Европе и всё, что связано с Украиной. Они сейчас пытаются нанести нам стратегическое поражение".
Другой, куда более значимой проблемой для Вашингтона, является Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул он.
"Начиная концентрироваться, вовлекаясь на Ближний Восток — это, значит, что США проиграют как России, так и Китаю. Как у нас говорят, за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь", — напомнил Блохин.
Маловероятно, что американские власти решатся устроить новый военный конфликт на Ближнем Востоке, считает специалист.
"Поэтому приоритеты для Соединённых Штатов, во-первых, сейчас — это нанести России стратегическое поражение на Украине. Второе, это сдержать растущий Китай и консолидировать всех своих союзников в Азии. А начинать что-то на Ближнем Востоке — это значит расходовать ресурсы, распыляться, создавать для себя ещё множество проблем", — резюмировал политолог.
Ранее американские аналитики обратили внимание, что ОАЭ перестали ориентироваться на интересы Вашингтона и активно развивают отношения с Россией и Китаем.
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