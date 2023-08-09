Сенатор Пушков: Вашингтон загнал себя в тупик ставкой на победу в конфликте на Украине

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Соединённые Штаты загнали себя в тупик собственной надменностью наряду со ставкой на разгром Российской Федерации, следует из сообщения в Телеграм-канале сенатора Алексея Пушкова.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

По его словам, из-за своего высокомерия США зашли в иракский и афганский капканы, и им в течение весьма продолжительного периода времени не удавалось оттуда выбраться.

"Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина", — констатировал Пушков.

Говоря о неотъемлемых чертах внешней политики официального Вашингтона, российский сенатор указал на его самонадеянность и слепую веру в собственное непоколебимое могущество. В результате США постоянно становятся участниками масштабных кровопролитных конфликтов, подытожил Пушков.