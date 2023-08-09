Соединённые Штаты загнали себя в тупик собственной надменностью наряду со ставкой на разгром Российской Федерации, следует из сообщения в Телеграм-канале сенатора Алексея Пушкова.
По его словам, из-за своего высокомерия США зашли в иракский и афганский капканы, и им в течение весьма продолжительного периода времени не удавалось оттуда выбраться.
"Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина", — констатировал Пушков.
Говоря о неотъемлемых чертах внешней политики официального Вашингтона, российский сенатор указал на его самонадеянность и слепую веру в собственное непоколебимое могущество. В результате США постоянно становятся участниками масштабных кровопролитных конфликтов, подытожил Пушков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.