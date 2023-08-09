В Казахстане власти вводят обязательное чипирование собак и кошек

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Власти Казахстана объявили о введении с 1 сентября обязательной регистрации и микрочипирования собак и кошек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Фото: https://adonius.club/

Соблюдение требований законодательства

Власти подчеркивают важность соблюдения владельцами животных правил регистрации, установленных законом Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными". Начиная с 1 сентября 2023 года, все домашние животные должны быть зарегистрированы в системе официального учета местных исполнительных органов в соответствии с законом.

Уникальная идентификация и контроль

В соответствии с законодательством владельцы домашних животных обязаны регистрировать своих пушистых товарищей в установленной информационной системе учета животных, которая находится в ведении местных исполнительных органов. Каждому домашнему животному присваивается уникальный идентификационный номер, что способствует эффективному отслеживанию и управлению.

В целях обеспечения контроля и идентификации животные будут подвергаться микрочипированию и снабжаться бирками или специализированными ошейниками, которые выдаются аккредитованными ветеринарными организациями.

Последствия несоблюдения

Владельцам домашних животных необходимо соблюдать новые правила. Несоблюдение требований по регистрации и контролю может повлечь за собой штрафные санкции. Власти заявили, что лица, пренебрегающие процедурой регистрации, могут быть оштрафованы на сумму, эквивалентную средним расчетным показателям за десять месяцев или 34 500 казахстанских тенге.

Для повторных нарушителей штрафные санкции удваиваются. Выявлять и сообщать о подобных нарушениях поручено участковым надзирателям и инспекторам.

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