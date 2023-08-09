Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Воробьёв: при взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек
В Омске Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса
Глава Шебекина объяснил, почему РСЧС не отправляла сообщения об обстрелах
Балицкий: ВСУ пытались атаковать Запорожскую область, но понесли потери
Юморист Евгений Петросян развлекается верхом на динозавре в Сочи
Суд запросил информацию о вилле в ОАЭ, принадлежащей сыну бывшего губернатора Дубровского
Политолог Блохин: если США развяжут войну с Эмиратами, они проиграют России и Китаю
В США профессора вынудили уйти в отставку из-за лайков в соцсетях
Военкоры: в зоне СВО ликвидирован командир подразделения танков Leopard Баранецкий

В Казахстане власти вводят обязательное чипирование собак и кошек

2:02
Мир

Власти Казахстана объявили о введении с 1 сентября обязательной регистрации и микрочипирования собак и кошек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

В Казахстане власти вводят обязательное чипирование собак и кошек
Фото: https://adonius.club/

Соблюдение требований законодательства

Власти подчеркивают важность соблюдения владельцами животных правил регистрации, установленных законом Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными". Начиная с 1 сентября 2023 года, все домашние животные должны быть зарегистрированы в системе официального учета местных исполнительных органов в соответствии с законом.

Уникальная идентификация и контроль

В соответствии с законодательством владельцы домашних животных обязаны регистрировать своих пушистых товарищей в установленной информационной системе учета животных, которая находится в ведении местных исполнительных органов. Каждому домашнему животному присваивается уникальный идентификационный номер, что способствует эффективному отслеживанию и управлению.

В целях обеспечения контроля и идентификации животные будут подвергаться микрочипированию и снабжаться бирками или специализированными ошейниками, которые выдаются аккредитованными ветеринарными организациями.

Последствия несоблюдения

Владельцам домашних животных необходимо соблюдать новые правила. Несоблюдение требований по регистрации и контролю может повлечь за собой штрафные санкции. Власти заявили, что лица, пренебрегающие процедурой регистрации, могут быть оштрафованы на сумму, эквивалентную средним расчетным показателям за десять месяцев или 34 500 казахстанских тенге.

Для повторных нарушителей штрафные санкции удваиваются. Выявлять и сообщать о подобных нарушениях поручено участковым надзирателям и инспекторам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Массовое чипирование домашних кошек и собак началось в Казахстане
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зверски убивший 17-летнюю подругу школьник объяснил свой поступок

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.

Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала
Что мешает России закончить СВО в ближайшее время? Отвечают эксперты
Какие препятствия есть у ВС РФ на пути к завершению СВО?
"Я хочу попросить прощения" — в ДНР азовцу* разрешили встретиться с родителями
В Словакии пожалели о выборе в пользу Запада
Венгрия намерена воспринимать антироссийские санкции выборочно Михаил Плисюк Последняя надежда Зеленского на успех контрнаступления — форсирование Днепра Любовь Степушова Разведчик: будущая пандемия "болезни X" наденет народу "QR-намордники" Олег Володин
На Липецком пляже двое мужчин избили подростка с лейкемией и беременную женщину
Пропавшего в Шебекине мальчика нашли мёртвым
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
О чем Виктория Нуланд беседовала с нигерийскими мятежниками?
Последние материалы
Глава Шебекина объяснил, почему РСЧС не отправляла сообщения об обстрелах
Балицкий: ВСУ пытались атаковать Запорожскую область, но понесли потери
Юморист Евгений Петросян развлекается верхом на динозавре в Сочи
Суд запросил информацию о вилле в ОАЭ, принадлежащей сыну бывшего губернатора Дубровского
В США профессора вынудили уйти в отставку из-за лайков в соцсетях
Политолог Блохин: если США развяжут войну с Эмиратами, они проиграют России и Китаю
Военкоры: в зоне СВО ликвидирован командир подразделения танков Leopard Баранецкий
Кириенко: перед Россией сейчас стоят серьезные вызовы
Российский ЦБ 15 августа начнёт тестировать операции с цифровым рублём
Ученый опубликовал план по превращению астероида в космическую станцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников