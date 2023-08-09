Россия увеличила экспорт нефти в Индию в 11 раз

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За период с января по май 2023 года Россия увеличила поставку нефти в Индию в 11 раз, сообщается на сайте Министерства торговой промышленности Индии.

Фото: kremlin.ru

В 2023 году Россия направила в Нью-Дели 37 миллионов тонн нефти, таким образом РФ возглавила тройку лидеров по поставкам сырья в страну.

Сообщается, что летом объем импорта был снижен, некоторые аналитики связывают это со сделкой ОПЕК+.

Россия увеличила поставки после начала специальной военной операции на Украине, после которой Запад ввел беспрецедентные санкции. Также страны ЕС установили ценовой потолок и запретили покупку российской нефти.

Сегодня основными получателями сырья являются Индия и Китай.