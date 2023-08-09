Сенатор Баррассо: Джо Байден помог России, остановив добычу урана в Аризоне

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Американский президент Джо Байден, объявивший национальным памятником территории в штате Аризона, где добывали уран, помогает Москве. Такое мнение выразил республиканец Джон Баррассо.

Фото: Biden Transition TV via CNP/Consolidated News Photos

По его словам, глава Белого дома своим решением отказал гражданам США в необходимых ресурсах. Как пояснил сенатор, сейчас Соединённые Штаты Америки покупают у РФ в три раза больше урана, чем производят на своих землях.

"Президент Байден снова помогает нашим врагам", — приводит пресс-служба американского сената комментарий Баррассо.

Представитель республиканской партии призвал Белый дом вновь сделать доступными месторождения урана в США.

Ранее эксперт Станислав Митрахович напомнил, что США не ввели санкции в отношении обогащённого урана, который создаётся в РФ специально для американского рынка.