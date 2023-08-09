NYT: ОАЭ всё чаще игнорируют интересы США в вопросе сотрудничества с Россией и КНР

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Объединённые Арабские Эмираты перестали ориентироваться на интересы Вашингтона и активно развивают отношения с их "неприятелями" — Россией и Китаем, заявили аналитики.

Фото: pixabay.com

Как отметили авторы, только за последний год шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян побывал в России дважды с визитом и встретился с главой государства Владимиром Путиным.

"Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнёром, всё чаще предпочитает следовать собственным путём", — пишет The New York Times.

Кроме того, ОАЭ активно развивают торговый сектор с Китаем и планируют совместные учения ВВС.