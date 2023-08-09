Объединённые Арабские Эмираты перестали ориентироваться на интересы Вашингтона и активно развивают отношения с их "неприятелями" — Россией и Китаем, заявили аналитики.
Как отметили авторы, только за последний год шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян побывал в России дважды с визитом и встретился с главой государства Владимиром Путиным.
"Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнёром, всё чаще предпочитает следовать собственным путём", — пишет The New York Times.
Кроме того, ОАЭ активно развивают торговый сектор с Китаем и планируют совместные учения ВВС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.