Мэр американского города Тампа Джейн Кастор отправилась с семьёй порыбачить на лодке в Атлантическом океане. Градоначальник очень удивилась, когда "на удочку" попасли 30 килограммов кокаина.
Согласно информации, Кастор долгое время служила в полиции и сразу поняла, что находится в полиэтиленовых мешках, обмотанных скотчем. Женщина сразу сообщила об "улове" береговой охране.
Партию наркотиков оценили в более чем миллион долларов, сообщает Tampa Bay Times.
Как уточнили СМИ, находка была сделана ещё в июле, но то, что кокаин выловила мэр, стало известно недавно.
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