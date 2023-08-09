Tampa Bay Times: мэр американского города Тампа поймала на рыбалке 30 кг кокаина

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Мэр американского города Тампа Джейн Кастор отправилась с семьёй порыбачить на лодке в Атлантическом океане. Градоначальник очень удивилась, когда "на удочку" попасли 30 килограммов кокаина.

Фото: pixabay.com

Согласно информации, Кастор долгое время служила в полиции и сразу поняла, что находится в полиэтиленовых мешках, обмотанных скотчем. Женщина сразу сообщила об "улове" береговой охране.

Партию наркотиков оценили в более чем миллион долларов, сообщает Tampa Bay Times.

Как уточнили СМИ, находка была сделана ещё в июле, но то, что кокаин выловила мэр, стало известно недавно.