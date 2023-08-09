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В Лондоне заподозрили Россию в кибератаке на избирком

1:18
Мир

Центр британской радиоэлектронной разведки и информационной защиты правительства и вооруженных сил Соединенного Королевства (GCHQ) предполагает, что Россия может быть причастна к кибератаке на избирательную комиссию страны, согласно информации, опубликованной в газете The Times.

В Лондоне заподозрили Россию в кибератаке на избирком
Фото: pixabay.com

В ходе проведенного расследования стало известно, что инцидент с хакерской атакой произошёл в течение 2022 года. Злоумышленники смогли получить доступ к личным данным избирателей, однако, к счастью для англичан, государственная безопасность смогла предотвратить серьёзные последствия влияния на прошедшие выборы.

Подозреваемые "русские хакеры" находится под вниманием специалистов GCHQ, которые расследуют масштабную кибератаку на списки избирателей Великобритании. Возможное воздействие этой атаки оценивается в десятки миллионов граждан, что представляет серьёзную угрозу для демократического процесса.

Сотрудники ведомства выразили озабоченность по поводу взлома избирательной комиссии российскими хакерами. Несмотря на отсутствие конкретных доказательств на данный момент, центр опасается того, что масштабная кибератака может повлиять на доверие граждан к выборам и на их участие в них.

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Русские хакеры. Самые опасные киберпреступники из России и стран бывшего СССР
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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