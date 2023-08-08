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Марков заявил, что Байден встанет перед Путиным на колени ради мира на Украине

1:06
Мир

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Джозефу Байдену важно прекратить военный конфликт на Украине как можно быстрее.

Марков заявил, что Байден встанет перед Путиным на колени ради мира на Украине
Фото: Официальный сайт Кремля, http://kremlin.ru/

Марков считает, что "скоро США приползут к нам на коленях просить мира".

Политолог убеждён, что Байдену исключительно важно заморозить конфликт на Украине на время своей избирательной кампании, так как граждане США видят в СВО неоправданный риск ядерной войны.

Политический эксперт уверен, что продолжение боевых действий на Украине будет означать поражение Байдена на предстоящих президентских выборах.

"Байден и его люди придут в начале следующего года к Путину просить мира. А если надо, и "встанут на колени", то есть совершат какие то символические действия", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков призвал не соглашаться на символические уступки со стороны Соединённых Штатов.

Ранее Сергей Марков объяснил, что Россия не выглядит столь сильной, чтобы враги нашей страны взмолились о пощаде.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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