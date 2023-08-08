Политолог Сергей Марков объяснил, почему Джозефу Байдену важно прекратить военный конфликт на Украине как можно быстрее.
Марков считает, что "скоро США приползут к нам на коленях просить мира".
Политолог убеждён, что Байдену исключительно важно заморозить конфликт на Украине на время своей избирательной кампании, так как граждане США видят в СВО неоправданный риск ядерной войны.
Политический эксперт уверен, что продолжение боевых действий на Украине будет означать поражение Байдена на предстоящих президентских выборах.
"Байден и его люди придут в начале следующего года к Путину просить мира. А если надо, и "встанут на колени", то есть совершат какие то символические действия", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков призвал не соглашаться на символические уступки со стороны Соединённых Штатов.
Ранее Сергей Марков объяснил, что Россия не выглядит столь сильной, чтобы враги нашей страны взмолились о пощаде.
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