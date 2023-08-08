США всячески избегают говорить на тему мирного урегулирования на Украине, потому что тем самым им придётся признаться в том, что в этом конфликте они потерпели поражение. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Вашингтон просто не в силах признать свою неправоту и отказаться от сказанного по поводу России ранее.
"Переговоры станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет", — задал вопрос Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не собирается вести мирные переговоры с РФ и не станет отказываться от ведения боевых действий, потому что тем самым ему придётся признать, что Россия победила.
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