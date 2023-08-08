Правительство Турции приложит максимум усилий для возобновления Черноморской инициативы. Как говорит лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган, решить эту проблему получится только в том случае, если Западные страны выполнят часть своих обязательств.
"Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля. Мы исходим из того, что решение вопроса зерновой сделки, чтобы не завести его в тупик, зависит от выполнения странами Запада своих слов".
Ранее турецкий лидер сообщил о намерениях продолжать проведение антитеррористических операций с целью более быстрого возвращения беженцев в Сирию и Ирак на добровольной основе.
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