Правительство Турции намерено продолжать проведение антитеррористических операций с целью более быстрого возвращения беженцев в Сирию и Ирак на добровольной основе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поделившись некоторыми успешными миссиями.
"Турция разрушила планы сепаратистской организации [Рабочей партии Курдистана] создать государство в Сирии. По мере стабилизации ситуации в Ираке и Сирии ускорится процесс добровольного, безопасного и достойного возвращения беженцев".
Эрдоган также уверил всех присутствующих ежегодной конференции турецких послов, что операции будут продолжаться до момента полного искоренения терроризма, который может стать угрозой для целостности Анкары и Багдада.
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