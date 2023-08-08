Турция будет проводить антитеррористические операции, чтобы быстрее вернуть беженцев

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Правительство Турции намерено продолжать проведение антитеррористических операций с целью более быстрого возвращения беженцев в Сирию и Ирак на добровольной основе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поделившись некоторыми успешными миссиями.

Фото: РИА Новости

"Турция разрушила планы сепаратистской организации [Рабочей партии Курдистана] создать государство в Сирии. По мере стабилизации ситуации в Ираке и Сирии ускорится процесс добровольного, безопасного и достойного возвращения беженцев".

Эрдоган также уверил всех присутствующих ежегодной конференции турецких послов, что операции будут продолжаться до момента полного искоренения терроризма, который может стать угрозой для целостности Анкары и Багдада.