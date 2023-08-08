Политолог Васильев: Россия присутствует в зоне нестабильной Африки

2:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Недавно в России отгремел саммит "Россия-Африка". Параллельно с этим в Нигере произошел военный переворот. Связаны ли эти события? Что теряет Запад и при чём тут Россия? На эти вопросы ответил в беседе с Pravda.Ru политтехнолог, африканист Виктор Васильев.

Фото: x-true.info

Если взглянуть на карту, то сейчас в зоне Сахеля формируется такой пророссийский пояс, начиная от Атлантического океана, Гвинеи и заканчивая Красным морем. Там уже Судан и Эритрея, и только Чад немножко ещё выделяется, мешает. Осталось только в Чад зайти "Вагнеру", и всё будет нормально, отметила редактор издания.

"Все страны, которые мы перечислили, скажем так, не самые благополучные, не стабильные. Для них — да, мы можем закрыть какие-то ключевые вопросы: это топливо, продукты, прежде всего зерновые. Но это не в наших возможностях представлять полную альтернативу Франции или вообще в целом Западу. Поэтому, собственно, Россия присутствует в зоне как раз-таки нестабильной Африки. А более успешные страны, естественно, ориентируются либо, соответственно, на Запад в целом, Европейский союз, либо на Китай", — пояснил Васильев.

По его мнению, говорить о какой-то альтернативе можно только в связке с Китаем. Источники сообщают, что с китайской стороной уже были переговоры на высшем уровне о том, чтобы наши усилия на китайском направлении объединить, добавил политолог.

"Для Китая, напомню, Африка тоже одно из наиболее ключевых направлений. Как ни странно, вся эта инициатива "Один пояс — один путь", в том числе, нацелена на Африку. То есть Китай берёт на себя инфраструктурные крупные проекты, требующие каких-то затрат, мы берем на себя безопасность, то есть взаимодействие с местными властями, военными группировками, этносами и так далее и обеспечение безопасности, что мы и умеем", — заключил аналитик.