Евросоюз не сможет дать гарантии безопасности Украине

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Украина не получит гарантии безопасности от ЕС, так как объединение не является военной организацией. Однако всевозможная поддержка, по словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, будет обеспечена.

Фото: РИА Новости

"Мы предоставляем европейское финансирование для поставок оружия. Однако вопрос о гарантиях безопасности — это не вопрос к Евросоюзу, поскольку он не является военной организацией. Этот вопрос надо адресовать НАТО и конкретным странам. Мы можем их только поддержать".

Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал начало ряда консультаций в Киеве по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности со стороны государств, подписавших декларацию на саммите НАТО в Вильнюсе.