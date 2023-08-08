Украина не получит гарантии безопасности от ЕС, так как объединение не является военной организацией. Однако всевозможная поддержка, по словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, будет обеспечена.
"Мы предоставляем европейское финансирование для поставок оружия. Однако вопрос о гарантиях безопасности — это не вопрос к Евросоюзу, поскольку он не является военной организацией. Этот вопрос надо адресовать НАТО и конкретным странам. Мы можем их только поддержать".
Напомним, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал начало ряда консультаций в Киеве по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности со стороны государств, подписавших декларацию на саммите НАТО в Вильнюсе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.