Вучич: Украина потеряет все, если признает независимость Косова

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Киевский режим лишится всего, в частности уровня политического доверия, если признает суверенитет Косово. Таково мнение президента Сербии Александара Вучича, которое было озвучено в ходе пресс-конференции с премьер-министром республики Аной Брнабич.

Фото: РБК

"После этого как он сможет говорить, что придерживается международного права? Никак <…> Я убежден, что [президент Украины Владимир] Зеленский не выбросит этот козырь из рук".

Сербский лидер также прокомментировал взаимоотношения между его страной и Украиной, сказав, что между двумя государствами царит дружеская атмосфера. К текущему моменту конфликтов не наблюдалось и Вучич надеется на их дальнейшее отсутствие.

Стоит отметить, что начиная с 2008 года сербский Автономный край Косово и Метохия утвердили независимость в одностороннем порядке, что пытаются подтвердить бесконечными пробами вступить в различные международные организации.