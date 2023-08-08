Джеффри Янг о Киеве: "Мы защищаем худшее нацистское правительство в мире"

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Соединённые Штаты защищают "худшее нацистское правительство в мире".

Фото: Скриншот из видео

Об этом заявил американский кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг, имея в виду киевскую власть.

"Миллионы американцев всё ещё верят, что мы защищаем свободу и демократию на Украине. Это не так. Мы защищаем худшее нацистское правительство в мире", — цитирует члена Демократической партии США телеведущий и журналист Руслан Осташко.

На самом деле, Вашингтон и НАТО полностью контролируют нацистское марионеточное "правительство" Украины, подытожил американский политик.