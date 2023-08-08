В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

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В Нагорном Карабахе российские миротворцы зарегистрировали случай нарушения договоренностей о прекращении огня.

Фото: википедия

Жертв нет. Эту информацию передает информационный бюллетень, распространенный Министерством обороны Российской Федерации, который затрагивает вопросы, связанные с действиями российского контингента миротворцев в области конфликта в Нагорном Карабахе.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", — передано в сообщении.

Деятельность российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха продолжается. В рамках своих обязанностей они держат под наблюдением ситуацию, осуществляя круглосуточный мониторинг и контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня на 30 наблюдательных пунктах.

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