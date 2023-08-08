Около 60% респондентов из Нигера назвали самым надежным партнером Россию

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В ходе недавнего исследования, проведенного компанией Premise Data и опубликованного изданием The Economist, выяснилось, что более 60% населения Нигера считают Россию наиболее надежным внешнеполитическим партнером страны.

Фото: РИА Новости

Сдвиг в международных альянсах

Результаты опроса свидетельствуют о заметном сдвиге в восприятии иностранных союзников Нигера. В то время как менее 10% респондентов назвали Саудовскую Аравию наиболее надежным партнером, примерно 5% считают таковым Соединенные Штаты. В ходе опроса также были отмечены относительно низкие предпочтения в отношении Китая, Франции и Организации Объединенных Наций. Интересно, что ни один респондент не назвал Великобританию в качестве значимого партнера.

Отношение к иностранному вмешательству

Одним из интригующих аспектов опроса является отношение к иностранному вмешательству в дела Нигера. Если 54% респондентов высказались против иностранной интервенции в любой форме, то половина сторонников такого курса действий заявили о готовности поддержать вмешательство России на стороне повстанцев. Это свидетельствует о сложном взгляде на международное вмешательство в дела Нигера.

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