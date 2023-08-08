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WSJ: ВСУ в ходе контрнаступления даже не достигли российской линии обороны, поэтому сменили тактику

1:23
Мир

Украинским военным не удалось пока даже достичь основных линий российской обороны. Именно это обстоятельство заставило Киев сменить тактику. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на военных экспертов.

WSJ: ВСУ в ходе контрнаступления даже не достигли российской линии обороны, поэтому сменили тактику
Фото: скрин Ютуб

Серьёзная линия российской обороны с её минными заграждениями, противотанковыми ловушками и окопами всё ещё недостижима для ВСУ. А чтобы её преодолеть, украинской стороне потребуется тяжёлая западная военная техника, например, танки Leopard 2.

"Военные эксперты говорят, что Украине скорее всего понадобятся танки Leopard 2 и другая предоставляемая Западом военная техника, чтобы продвигаться через эти линии. Чтобы сохранить эту технику, которую они теряли в большом количестве на минных полях в начале июня, украинские военные сменили тактику", — сказано в статье.

Теперь главной наступающей силой ВСУ является пехота, пешком преодолевающая минные поля. В роли пехотинцев в данном случае выступают военные из других украинских подразделений, а также из резерва.

Однако, идя через минные поля, ВСУ также несут большие потери. При этом эксперты считают, что смена тактики сможет позволить украинским силам прорвать российскую линию обороны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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