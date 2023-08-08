WSJ: ВСУ в ходе контрнаступления даже не достигли российской линии обороны, поэтому сменили тактику

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Украинским военным не удалось пока даже достичь основных линий российской обороны. Именно это обстоятельство заставило Киев сменить тактику. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на военных экспертов.

Фото: скрин Ютуб

Серьёзная линия российской обороны с её минными заграждениями, противотанковыми ловушками и окопами всё ещё недостижима для ВСУ. А чтобы её преодолеть, украинской стороне потребуется тяжёлая западная военная техника, например, танки Leopard 2.

"Военные эксперты говорят, что Украине скорее всего понадобятся танки Leopard 2 и другая предоставляемая Западом военная техника, чтобы продвигаться через эти линии. Чтобы сохранить эту технику, которую они теряли в большом количестве на минных полях в начале июня, украинские военные сменили тактику", — сказано в статье.

Теперь главной наступающей силой ВСУ является пехота, пешком преодолевающая минные поля. В роли пехотинцев в данном случае выступают военные из других украинских подразделений, а также из резерва.

Однако, идя через минные поля, ВСУ также несут большие потери. При этом эксперты считают, что смена тактики сможет позволить украинским силам прорвать российскую линию обороны.