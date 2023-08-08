Соскин заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь

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Глава киевского режима Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь и репрессирует всех, кто выступает против военного положения. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: u-f.ru

Он подчеркнул, что лидер Незалежной и представители партии "Слуга народа" ведут войну не только против инакомыслящих людей, но и против всех мужчин Украины.

"Это реальность. Они заявляют, что все, кто выступают за отмену военного положения — это предатели", — сказал политолог в эфире своего YouTube-канала.