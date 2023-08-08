Slovo: Словакия выбрала Запад и теперь горько об этом жалеет

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Словацкое издание Slovo считает, что жители страны, выбрав Запад, теперь горько об этом сожалеют. Не станем судить, насколько убедительна аргументация, но подобная точка зрения имеет место быть.

Фото: fotolia.com/ PHB.cz

Отмечается, что при взгляде назад, 1989 год кажется упущенным шансом изменить то, что не работало, и сохранить то, что работало. По прошествии времени видно, сколько было потеряно и чего не дождались жители Словакии, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Подчёркивается, что с самого начала пути Словакии на Запад страна была обречена на роль его периферии. Поскольку и расширяется Запад только за счёт периферий.

И там не состоянии оценить потенциал периферии, поскольку суть капитализма — в паразитизме, отмечает издание. То, что кажется ростом, на самом деле раковая опухоль, которая пожирает общество изнутри.

"Вместо поиска альтернативы идеологиям, которые себя не оправдали, мы вернулись к капитализму, который не раз себя не оправдывал. Тем не менее мы наивно верили, что уже теперь все будет иначе", — говорится в материале.

Причина в нежелании задуматься, поискать нечто новое. Всё это камуфлировалось разговорами о том, что у капитализма нет альтернативы, а третьи пути ведут в третий мир.

Из-за лени, проявленной тогда, нежелания поискать путь получше сегодня Запад деградирует и движется в сторону именно того самого воображаемого третьего мира, отмечается в материале издания Slovo.

Стоит добавить, что нынешнее правительство Словакии целиком поддерживает действия Евросоюза и США в отношении нашей страны, поставляет военную технику Украине. Однако в обществе настроения далеко не столь однозначны. Согласно опросам общественного мнения, достаточно много граждан Словакии поддерживают Россию.