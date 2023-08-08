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В Турции за минувшие два месяца задержаны почти 36 тыс. нелегальных мигрантов

1:28
Мир

За два месяца в Турции было задержано около 36 тыс. нелегальных мигрантов, 17,3 тыс. из них были депортированы. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел страны Али Эрликая.

В Турции за минувшие два месяца задержаны почти 36 тыс. нелегальных мигрантов
Фото: freepik.com

"За два месяца было проведено в общей сложности 2548 операций, в результате которых были задержаны 1385 организаторов нелегальной миграции, из них 372 человека заключены под стражу. Всего было задержано 35 867 нелегальных мигрантов, из которых 17 258 были депортированы из страны. Мероприятия по депортации продолжаются. Мы продолжим борьбу с нелегальной миграцией", — написал министр на своей странице в социальной сети, ранее известной как Twitter*.

Эрликая, возглавивший Министерство внутренних дел Турции в июне, пообещал в течение нескольких месяцев решить проблему нелегальной миграции в стране — в первую очередь, в густонаселенном Стамбуле.

Ранее глава министерства заявлял, что в стране проживает около 4,9 млн беженцев, из которых 3 млн являются гражданами Сирии. Точные данные о количестве нелегальных мигрантов в Турции не приводятся.

*Twitter - заблокирован Роскомнадзором в марте 2022 года.

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Лидеров крупнейшей в Европе сети по перевозке нелегальных мигрантов задержали в Турции
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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