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Кошкин: Зеленский отыграл свою роль, он уже не в силах изменить ситуацию на поле боя

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Заявления западных аналитиков свидетельствуют о том, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский как марионеточная фигура, которую приветствовали США, отыграл свою роль. Такое мнение в интервью Pravda. Ru выразил военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Кошкин: Зеленский отыграл свою роль, он уже не в силах изменить ситуацию на поле боя
Фото: tvc.ru

По его словам, Запад делал большую ставку на контрнаступление украинских войск, вкладывая в него и финансовые, и военно-технические ресурсы. Как пояснил эксперт, партнёры Киева верили в успех Украины, который должен был заставить Россию пойти на уступки. Он напомнил, что ВСУ не смогли взломать линию боевого соприкосновения.

"Ни один западный аналитик не предполагал такой исход, когда мы в подполье уничтожим практически все силы, которые ВСУ накопили прежде всего с помощью Запада. Всё это, конечно, обескуражило. Конечно, нужно что-то менять. Зеленский как фигура в этой парадигме своё отработал, а в другой — он уже не будет выглядеть как драйвер, который способен изменить ситуацию", — уточнил Кошкин.

Эксперт подчеркнул: Запад публикует аналитические выкладки о возможном устранении Зеленского, чтобы проверить реакцию политических деятелей.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон спланирует убийство президента Украины из-за его провальных решений в ходе контрнаступления.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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