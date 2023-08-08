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Польский наёмник в чате раскрыл реальные планы Варшавы на Украине: "отжать" земли

0:47
Мир

Наёмник из Польши, воюющий на стороне ВСУ, рассказал о реальных планах Варшавы на Украине. В чат-рулетке он заявил, что приехал воевать за киевский режим, чтобы "отжать" украинские земли.

Польский наёмник в чате раскрыл реальные планы Варшавы на Украине: "отжать" земли
Фото: army. mil

"Мой президент и премьер-министр сказали, что надо кормить, а потом — отжимать потихоньку… Мы не можем их просто забрать. Нам надо сделать так, чтобы экономика Украины просто уничтожилась", — заявил наёмник.

Кроме того, он добавил, что Львов, Ивано-Франковск и другие города Украины, которые исторически принадлежали полякам, они заберут "без войны".

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что после окончания СВО Польша перестанет быть другом Украины.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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