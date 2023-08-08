Ян Гагин заявил, что крах Владимира Зеленского близок

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В скором времени президента Украины Владимира Зеленского ожидает крах. Не просто так в западной прессе начали появляться публикации о его возможной ликвидации. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Фото: .thetimes.co.uk

Украина пойдёт по пути тех стран, в которых Вашингтон уже развязывал гражданские войны, считает он.

"Одинаков исход: все они заканчивались большой кровью, потерей суверенитета. И все они заканчивались либо гибелью, либо тюрьмой для глав государств, которые были втянуты америкой во все эти события", — заявил Гагин в беседе с РИА Новости.