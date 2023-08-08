Власти Италии приостановили выдачу золотых виз за инвестиции гражданам России и Белоруссии

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В итальянском правительстве принято решение о приостановке для россиян и белорусов программы Investor Visa for Italy, следует из официального заявления Министерства по делам продукции и предприятий.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Речь идёт о программе, ориентированной на то, чтобы желающие получить ВНЖ на Апеннинах могли сделать это в обмен на вложение инвестиций.