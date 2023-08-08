FP: Россия может воспользоваться уязвимостью НАТО в Арктике для расширения влияния

Фланг НАТО плохо защищён в Арктике, РФ может воспользоваться этим для того, чтобы получить ещё больший контроль над регионом, пишет Foreign Policy.

Фото: mil.ru

По словам обозревателя Александра Грея, ключевые члены Североатлантического альянса не соблюдают свои обязательства на территориях, расположенных рядом с Арктикой. Он призвал НАТО принять меры по ограничению влияния Москвы и Пекина в этом важном регионе. Журналист также обратил внимание на минимальное присутствие военного блока в Арктике.

"США и их союзники по НАТО обязаны принять превентивные меры по устранению проблемы до того, как ей воспользуется Россия Владимира Путина", — написал обозреватель.

Ранее журналисты издания Sabah заявили, что Швеция в составе НАТО нужна США в качестве плацдарма для доступа к ресурсам в Арктическом регионе.