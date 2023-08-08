Фланг НАТО плохо защищён в Арктике, РФ может воспользоваться этим для того, чтобы получить ещё больший контроль над регионом, пишет Foreign Policy.
По словам обозревателя Александра Грея, ключевые члены Североатлантического альянса не соблюдают свои обязательства на территориях, расположенных рядом с Арктикой. Он призвал НАТО принять меры по ограничению влияния Москвы и Пекина в этом важном регионе. Журналист также обратил внимание на минимальное присутствие военного блока в Арктике.
"США и их союзники по НАТО обязаны принять превентивные меры по устранению проблемы до того, как ей воспользуется Россия Владимира Путина", — написал обозреватель.
Ранее журналисты издания Sabah заявили, что Швеция в составе НАТО нужна США в качестве плацдарма для доступа к ресурсам в Арктическом регионе.
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