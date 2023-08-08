Ивашов: конкурирующие силы в США пока не договорились, что делать с Зеленским и Украиной

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Соединённые Штаты помогают Киеву затягивать украинский конфликт, но конкурирующие силы в Вашингтоне не решили, что делать с Украиной и Зеленским после окончания боевых действий, заявил Pravda.Ru доктор исторических наук, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Фото: Правда.Ру

"Владимир Зеленский мотается по миру, выпрашивая что-то для ведения военных действий. Идут упрёки в адрес западных стран, что они не обеспечивают ВСУ необходимым количеством и качеством военной техники. Киев полагал, что им будет поставляться всё в запрашиваемых масштабах. Но есть структуры, которые имеют свои интересы на Украине", — пояснил военный эксперт.

Отдельные весомые ведомства в Вашингтоне, добавил он, могут закладывать в американский бюджет программы особого доступа, к которым ни Конгресс, ни президент не имеют вообще отношения.

"Трамп, будучи президентом, пытался разобраться, ставил вопрос на Конгресс. Но ему ничего не позволили узнать. Есть вот эти глубинные силы в самих США. И они имеют какие-то интересы и на Украине, и в России", — уверен Ивашов.

Ну так как у этих сил разные цели, подчеркнул специалист, им требуется прийти к согласию, чтобы выработать единую позицию.

"И вот эти силы, конкурирующие между собой, пока не договорились, что делать с Украиной. И поэтому в Саудовской Аравии сейчас собирались, Россию не пригласили, но Зеленский там был", — напомнил он.

Изначально вся стратегия контрнаступления ВСУ, отметил эксперт, строилась на западном вооружении.

"Как можно осуществлять наступление в открытой местности с выходом к Азовскому морю без авиационной поддержки? А её у Украины нет — дают дозировано", — сказал историк.

К тому же, добавил он, Незалежная оказалась очень удобным полигоном для утилизации устаревшего оружия.

"Сначала Запад избавлялся от бывших советских вооружений. Отдавали всё, потому что их уже содержать невозможно было. Затем второй этап мы наблюдали: отдают свои устаревшие западные типы вооружений. Тот же "Леопард", но "Леопард А1". Новейшие вооружения отдавать не спешат. Или дадут десяток, как поступает Британия", — подметил Ивашов.

Значительными ресурсами для большого решительного наступления сейчас не обладает ни одна из сторон конфликта, потому он и принимает позиционный характер, резюмировал военный эксперт.