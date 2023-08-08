Граждане РФ, находящиеся на территории неспокойного Буркина-Фасо, не обращались за помощью в посольство: обстановка в западно-африканской стране, по словам диппредставительства, остаётся стабильной.
"В целом обстановка в стране остается стабильной. Никто из проживающих на территории Буркина-Фасо российских граждан в посольство за помощью не обращался".
Напомним, ранее, 7 августа, стало известно о террористической атаке в городе Нохао на востоке страны, в результате которой погибли 20 человек.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.