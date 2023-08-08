Посольство России информирует о стабильной обстановке в Буркина-Фасо

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Граждане РФ, находящиеся на территории неспокойного Буркина-Фасо, не обращались за помощью в посольство: обстановка в западно-африканской стране, по словам диппредставительства, остаётся стабильной.

Фото: rg.ru

"В целом обстановка в стране остается стабильной. Никто из проживающих на территории Буркина-Фасо российских граждан в посольство за помощью не обращался".

Напомним, ранее, 7 августа, стало известно о террористической атаке в городе Нохао на востоке страны, в результате которой погибли 20 человек.