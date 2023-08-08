Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага призвал Министерство национальной обороны послать на польско-белорусскую границу одну тысячу военных. Такой информацией поделился замглавы МВД Польши Мацей Восик, слова которого передаёт польское агентство PAP.
Чиновник назвал происходящее новым этапом "гибридной войны".
"У нас есть ещё один этап гибридной войны. Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага попросил направить на польско-белорусскую границу тысячу солдат", — рассказал Восик.
Ранее генерал Марек Соколовский уже предупреждал, что польские вертолётчики могут применить оружие на приграничной территории, если ситуация там обострится.
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