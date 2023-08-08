РАР: в пограничной службе Польши призвали отправить на границу с Белоруссией тысячу солдат

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага призвал Министерство национальной обороны послать на польско-белорусскую границу одну тысячу военных. Такой информацией поделился замглавы МВД Польши Мацей Восик, слова которого передаёт польское агентство PAP.

Фото: Fotodom.ru

Чиновник назвал происходящее новым этапом "гибридной войны".

"У нас есть ещё один этап гибридной войны. Главнокомандующий пограничной службой Польши Томаш Прага попросил направить на польско-белорусскую границу тысячу солдат", — рассказал Восик.

Ранее генерал Марек Соколовский уже предупреждал, что польские вертолётчики могут применить оружие на приграничной территории, если ситуация там обострится.