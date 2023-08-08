Представитель Китая, присутствовавший на встрече в Джидде по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил о готовности Пекина продолжать участвовать в подобных консультациях. Слова политика цитирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Представитель Китая принимал активное участие в разговорах, высказывал свое мнение. Главное, что мы услышали от представителя Китая, что Китай готов и в дальнейшем участвовать в этом формате".
Ранее после телефонного разговора между главами МИД РФ и Китая Сергеем Лавровым и Ван И стало известно, что Пекин придерживается сугубо нейтральной позиции касаемо СВО. Главная цель азиатского государства — решить возникший конфликт за столом переговоров.
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