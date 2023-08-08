Глава МИД Италии просит воздержаться от вторжения в Нигер

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Военная интервенция на территорию мятежного Нигера не должна осуществиться. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни настоятельно просит не переступать границу африканского государства с военными помыслами.

Фото: РИА Новости

"Ситуация по-прежнему напряженная. Мы работаем над тем, чтобы найти дипломатическое решение, мы совершенно точно должны предотвратить войну в Нигере <…> Мы не должны думать о военной интервенции, <…> о европейской военной интервенции, мы должны держаться подальше от любого типа интервенции".

Свою очередь, итальянское правительство поддерживает идею о возобновлении конституционного строя и восстановлении президентских полномочий Мохамеду Базуму.

Глава МИД Италии также сообщил о нахождении в Нигере своих военных, которые только помогают обучать местных солдат. Они никак не вмешиваются во внутренний конфликт.