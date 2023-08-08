Биограф Илона Маска опубликовал фото дома бизнесмена стоимостью 50 тысяч долларов

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Американский миллиардер Илон Маск владеет крошечным домом в Техасе стоимостью всего 50 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей). Соответствующие фотографии появились в Twitter*-аккаунте биографа бизнесмена Уолтера Айзексона.

Фото: Twitter* Уолтера Айзексона / WalterIsaacson

Как пояснил Айзексон, в 2020-м Маск продал пять "великолепных домов". По его словам, теперь основное место жительства миллиардера — "спартанский дом", в котором уместились две спальни. Журналист добавил, что речь идёт о квартире Маска в Бока-Чике (Техас).

Судя по фотографии, в маленьком доме бизнесмена нашлось место для катаны, скульптуры в виде ракеты, небольшого журнального стола и минималистичной кухни. На снимок также попали личные вещи предпринимателя.

Ранее стало известно, что Маск планирует провести бой с главой Meta** Марком Цукербергом. При этом он допустил свой проигрыш в поединке в случае затяжного противостояния на ринге.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

** компания Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

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