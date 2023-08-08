Президент Украины Владимир Зеленский продолжает говорить о возвращении утраченных регионов. Однако все высказывания лидера Незалежной не имеют под собой никаких оснований, поскольку киевский режим почти полностью разгромлен. Об этом сообщил американский радиоведущий Гарланд Никсон.
Он назвал слова Зеленского о захвате Донбасса и Крыма военным путём "пустым звуком" и подчеркнул, что российские регионы никогда не будут находиться под контролем Киева. Кроме того, авиация и флот России являются одними из самых мощных в мире, поэтому у Украины нет никаких шансов на успех.
"Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат”, — сделал вывод журналист в эфире своего YouTube-канала.
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