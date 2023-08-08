Журналист Никсон заявил, что Россия поставила Украине "шах и мат" в конфликте

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает говорить о возвращении утраченных регионов. Однако все высказывания лидера Незалежной не имеют под собой никаких оснований, поскольку киевский режим почти полностью разгромлен. Об этом сообщил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

Фото: unz.com

Он назвал слова Зеленского о захвате Донбасса и Крыма военным путём "пустым звуком" и подчеркнул, что российские регионы никогда не будут находиться под контролем Киева. Кроме того, авиация и флот России являются одними из самых мощных в мире, поэтому у Украины нет никаких шансов на успех.

"Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат”, — сделал вывод журналист в эфире своего YouTube-канала.